Крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны Bakcell объявила о запуске новой идентичности бренда. Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер поделился этими новостями с журналистами на пресс-конференции, состоявшейся в Бакинском Конгресс-центре 25 апреля 2024 года.

"Новый Bakcell призван предоставить инновационные услуги народу Азербайджана. Наш новый бренд отражает смелые изменения во внешнем виде, содержании и позиционировании. Речь идет о пересмотре нашей работы внутри самой компании. Мы будем фокусироваться исключительно на инновациях. Необходимые инновации в Азербайджане послужат для нас Полярной звездой так, как наш путеводитель в будущее", - отметил Клаус Мюллер.

Таким образом, новое визуальное решение компании представляет собой логотип, на котором пять динамических фигур переплетаются между собой в форме звезды, ведущей в будущее. Полярная звезда Bakcell соединяет эти элементы, иначе говоря, соединяет то, что важно на самом деле, иногда обьединяя людей, иногда места, а иногда те ценные моменты жизни каждого. Данный инновационный дизайн представляет собой стремительный переход Bakcell в цифровое будущее.

Компания Bakcell представила робота-гуманоида на основе искусственного интеллекта на пресс-конференции и подтвердила, что она использует ИИ в своей новой идентичности бренда для взаимодействия с клиентами, а также для улучшения профессиональных навыков своих сотрудников. С помощью грядущей серии инноваций Bakcell стремится повысить свою ценность, все это на основе обеспечения самой быстрой мобильной сети на территории Азербайджана, особенно в Карабахе, который имеет первостепенное значение для Азербайджана.

В прошлом году Bakcell доверила разработку концепции нового бренда компании Saffron, глобальной консалтинговой компании из Испании, которая работала с такими всемирно известными брендами, как Meta и Youtube. Bakcell внедрила революционно новый инновационный подход на протяжении всей цепочки создания стоимости. Таким образом, Bakcell сотрудничает со своим ключевым поставщиком Azerconnect, и обе компании вместе работают с ведущими международными поставщиками и партнерами, такими как Cisco, Huawei, Nokia и другими. Сюда также входит дочерняя компания Bakcell – Vodafone Украина, входящая в холдинг Neqsol, и, следовательно, Vodafone Global.

Началась череда нововведений. Наш будущий голосовой помощник с поддержкой искусственного интеллекта будет доступен клиентам как ChatBot и VoiceBot (продукт Apple, похожий на Siri), основанный на последних достижениях в области глубокого обучения, таких как LLM и GPT.

Bakcell начинает продажи телефонов на очень выгодных условиях, предоставляя и обслуживание мобильных устройств в одном пакете, который может предложить только такая телекоммуникационная компания, как Bakcell. И вскоре Bakcell собирается предоставлять инновационные услуги домашнего интернета, которые намного быстрее, чем все, что сейчас доступно в Азербайджане.

Вместе с азербайджанским народом Bakcell начинает праздновать свою недавно объявленную идентичность бренда по всей стране. Итак, первое презентационное мероприятие по ребрендингу состоится сегодня вечером, 25 апреля, на Бакинском бульваре. Информация о деталях мероприятия была опубликована на страницах в социальных медиа Bakcell. Дополнительные мероприятия пройдут в регионах страны.

О компании: Bakcell предоставляет более чем 3 миллионам абонентов самую быструю мобильную сеть в стране. Недавно компания Bakcell начала предлагать услуги фиксированной связи корпоративным клиентам. Компания является частью международной группы компаний NEQSOL Holding.