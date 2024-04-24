Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:31

В США происходят события никогда до этого невиданные. В большинстве самых крупных и престижных университетов – от западного побережья до восточного – происходит восстание студентов, которые протестуют против действий Израиля в секторе Газа и выражают солидарность с палестинцами. На этой неделе эпицентром событий стал Колумбийский университет в Нью-Йорке, где студенты установили десятки палаток на территории лужайки кампуса. И тем самым полностью парализовали учебный процесс. Власти призвали их одуматься, демонтировать, убрать палатки, но протестующие и не подумали этого сделать. В результате 100 человек было арестовано.

В университет прибыл спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Он добивался увольнения ректора Немата Шафика, который, по его словам, «проявил инертность», поскольку не смог гарантировать безопасность еврейских студентов и успокоить протестующих. Но миссия Джонсона не задалась. Он недавно смог противостоять ожесточенному натиску ультраправых конгрессменов, которые требовали блокировать пакет помощи Украине. А вот в борьбе против арабских радикалов и им сочувствующих, захвативших этот и другие университеты Америки, оказался бессилен. «Убирайся из кампуса!» - кричали ему протестующие студенты. «Возвращайся в свою Луизиану!» - вторили им другие. «Наслаждайтесь свободой слова!» - отвечал им Джонсон, заметно раздраженный.

После того как ему указали на выход, он в разговоре с журналистами заявил, что поднимет в Конгрессе вопрос об использовании Национальной гвардии для пресечения беспорядков. Между тем волна протеста от Нью-Йорка быстро распространилась на всю территорию страны. Она охватила Гарвардский, Йельский университеты и почти все другие суперпрестижные вузы из так называемой «Лиги плюща», а затем двинулась на запад, в центр страны, в том числе в такие «красные» республиканские штаты, как Техас. Буря началась и в Университете Техаса в Остине. Там несчастных копов, пытавшихся противостоять установке палаток, студенты в арабских платках как молодые люди, так и девушки валили на землю и те срочно просили помощь коллег. По приказу губернатора Грэгга Эбботта для разгона студентов были призваны гвардейцы штата, облаченные в защитные маски и полностью экипированные как для борьбы с участниками антиправительственного мятежа. Итог - 34 задержанных.

А дальше волна пошла на восточное побережье, захватив Стэнфорд и другие университетские центры. В Университете Южной Калифорнии полиция сцепилась с протестующими студентами, которые пытались также установить палатки на территории кампуса. Итог - 93 задержанных. Чего именно добиваются левые студенты? После того как ХАМАС осуществил зверское нападение на Израиль, жертвами которого стали 1200 человек, демонстрации в поддержку еврейского государства в Америке можно было рассмотреть только под микроскопом. А теперь дикое негодование в масштабах всей страны против Израиля, который осуществил свое полное право на защиту от террористов. Одно из главных требований студентов — прекратить субсидирование их университетов организациями так или иначе связанными с Израилем, а таких совсем немало. И все это происходит накануне выпуска, который в большинстве вузов должен пройти 15 мая. Мало кто ожидает, что волна протестов к этому дню пройдет, поэтому на лужайках у университетов в штате Мичиган и других будет огорожена специальная площадка для протестующих.