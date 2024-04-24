Наука об альтернативах курению сигарет

Знаете ли вы, что никотин — не основная причина заболеваний, связанных с курением?

Главный виновник — сигаретный дым, ведь в нем содержится 70 веществ, вызывающих рак. Как говорил исследователь Майкл Рассел, «люди курят из-за никотина, но умирают из-за смол».

Конечно, лучшее решение — не начинать курить вообще. А если уже курите, то бросить. Но для тех, кому это дается не так легко, существуют современные бездымные альтернативы, такие как вейпинг или системы нагревания табака.

Они не безвредны, но исследования показали, что их аэрозоль содержит на 95% меньше вредных веществ, чем сигаретный дым. Национальная служба здравоохранения Великобритании выделяет следующие преимущества альтернатив курению:

- отсутствие смол и угарного газа

- не обнаружено доказательств вреда для окружающих

- большая безопасность по сравнению с сигаретами.

Соответственно, лучший вариант — это полный отказ от курения. Но если не удается, стоит подумать о переходе на самую безопасную на сегодня альтернативу — вейпинг или системы нагревания табака. Также следует помнить, что любое курение несет серьезный вред, особенно людям с пороками сердца, беременным и несовершеннолетним.