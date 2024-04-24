Китай поймали на помощи России

Китай предоставил причал для находящегося под санкциями США российского грузового судна, которое было задействовано в перевозке оружия из Северной Кореи в Россию. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), пишет Reuters.

Речь идет о российском судне «Ангара», которое с августа 2023 года перевезло в порты России тысячи контейнеров, предположительно, с северокорейскими боеприпасами. С февраля этого года корабль стоит на якоре в китайском порту в восточной провинции Чжэцзян.

По данным RUSI, «Ангара» с выключенным транспондером осуществила не менее 11 перевозок между портами Северной Кореи и России. В Китай судно прибыло для ремонта или технического обслуживания.