Соратникам Трампа предъявили официальные обвинения

Сам Трамп числится в деле соучастником, однако в число обвиняемых не включен.

Власти штата Аризона официально обвинили советника и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, главу аппарата Белого дома при Трампе Марка Мэдоуза и еще 16 человек в заговоре с целью отменить итоги прошлых президентских выборов в этом штате. Об этом информирует BBC.

Аризона стала уже четвертым штатом, где Трампу и его соратникам предъявлены уголовные обвинения в связи с попытками отменить итоги выборов, которые Трамп без всяких доказательств называет сфальсифицированными. Об официальном предъявлении обвинений генпрокурор Аризоны, член Демократической партии Крис Мейс объявил в среду, после того как с обвинениями после продолжавшегося год расследования согласилось Большое жюри штата.

В официальном обвинении по имени названы только 11 из 18 фигурантов дела, но остальные семеро, включая Марка Мэдоуза и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, описаны достаточно подробно, чтобы понять, о ком идет речь. Прокуратура Аризоны обещает формально обнародовать имена этих семерых после того, как всем им лично и официально будет предъявлено обвинение.

Среди обвиняемых, названных по именам, — бывший председатель аризонского отделения Республиканской партии Келли Уорд, ее муж Майкл Уорд и два депутата конгресса штата, Энтони Керн и Джейк Хоффман.

Кроме Аризоны, деятели Республиканской партии официально обвинены в соучастии в попытках Трампа отменить итоги выборов в трех штатах США: Неваде, Мичигане и Джорджии.

Обвинения подкреплены выводами возглавляемого демократами комитета Конгресса, который расследовал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года и предполагаемые попытки Трампа отменить итоги президентских выборов. Комитет пришел к выводу, что экс-президент и члены его команды после выборов в ноябре 2020-го и проигрыша Байдену пытались уговорить членов республиканского большинства в конгрессах семи штатов, где победил демократ Байден, незаконно назначить выборщиков-республиканцев, либо вообще не назначать выборщиков. Республиканцы Аризоны послушались и послали в Сенат США сфальсифицированные сертификаты.