Лукашенко пригрозил Западу «апокалипсисом»

Если Россия применит весь свой арсенал в ответ на действия Запада, настанет «апокалипсис». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 апреля, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

«Если ситуация сложится угрожающе - прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, - Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово», - заявил Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Беларуси, поскольку Минск разместил у себя ядерное оружие России. В этом случае, заявил Лукашенко, противник получит «мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб».

Лукашенко напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться Москвой как нападение на Россию.