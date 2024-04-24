Бербок пообещала Азербайджану поддержку

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что рада, что Азербайджан принимает у себя COP29. Об этом глава МИД сказала на брифинге с министром экологии Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым по итогам состоявшегося сегодня в Берлине 15-го Петерсбергского климатического диалога.

«Азербайджан взял на себя важное обязательство по климату. Вы можете быть уверены в нашей поддержке. С председателями COP из ОАЭ, Азербайджана и Бразилии мы будем работать над мостом, ведущим из Дубая, Берлина в Баку. Надеюсь, этот мост послужит миру между Азербайджаном и Арменией. Рада нашему сотрудничеству», - сказала Бербок.