Сегодня в Загребе стартовал чемпионат Европы по дзюдо.

В поединке за бронзу она уступила венгерке Реке Папп. До этого были победы над соперницами из Израиля и Хорватии, а также поражение от испанской дзюдоистки.

18-летняя Айдан Велиева в отличие от Балабея не смогла завоевать свою первую награду на взрослых Евро.

В первый день соревнований до медальных схваток добрались три представителя Азербайджана. В весовой категории до 60 кг Балабей Агаев в финале встречался с испанцем Франсиско Гарригосом, но уступил и стал серебряным призером. Это первая медаль 25-летнего Балабея на взрослых чемпионатах Европы.

На пути к финалу Агаев победил итальянца Анджело Пантано, затем товарища по команде Турана Байрамова и француза Седрика Револя.

Туран Байрамов после побед над Ваче Адамяном из Австрии и испанцем Луисом Барросо Лопесом уступил Балабею Агаеву, победил россиянина Рамазана Абдуллаева, но в поединке за бронзу обидно проиграл турку Салиху Йылдызу.

Сегодня также Айдан Велиева поборется за бронзу в весовой категории до 52 кг.