Спецоперация турецкой разведки
В районе проведения операции «Источник мира» при поддержке Национальной разведывательной организации Турции (MIT) силами сирийской оппозиции задержаны два главаря «Исламского государства».
Согласно информации Anadolu, полученной из источников в турецких органах безопасности, задержаны Зияд аль-Хаджи под кодовым именем «Абу Бакр аль-Курайши», управляющий денежными потоками так называемой «Дамасской провинции» ИГИЛ, и Муса Мухаммед аль-Хабиб под кодовым именем «Абу аль-Бара».