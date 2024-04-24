Блинкен в Пекине. Китай готов пожертвовать Россией, но не собой наша аналитика
«Если у вас есть кастрюля, которая уже близка к кипению, нужно всего лишь добавить градус или два, чтобы довести дело до крайности», - так характеризуют эксперты американо-китайские отношения на настоящий момент.
Еще до того, как самолет Блинкена приземлился в Шанхае, стало известно, что Сенат США принял законопроект, согласно которому 8 миллиардов долларов помощи выделено Тайваню. И президент Байден «помог» своему госсекретарю – подписал закон с требованием к китайской компании Bytedance продать свою долю в Тиктоке в течение 270 дней.
А ведь еще есть американское намерение повысить тарифы на китайскую сталь, претензии к Пекину по поводу недобросовестной конкуренции в сфере судостроения, ну и обвинения в адрес Китая в том, что он поддерживает российский военно-промышленный комплекс.
Словом, список претензий США к КНР получается внушительным. Что автоматически означает, что визит Блинкена не будет легкой прогулкой, американскому госсекретарю придется серьезно потрудиться. Уже известно, что в аэропорту госсекретаря встретили без красной дорожки. К тому же, встреча с председателем Си пока остается под вопросом.
Накануне приезда Блинкена китайский МИД выпустил заявление о том, что во время пребывания госсекретаря США китайская сторона сосредоточится на пяти целях, первая из которых – формирование правильного восприятия американо-китайских отношений. «Являются ли Китай и Соединенные Штаты соперниками или партнерами - фундаментальный вопрос, в котором не должно быть допущено катастрофических ошибок. Китай и Соединенные Штаты не должны разрывать свои связи или отворачиваться друг от друга, а тем более скатываться к конфликту или конфронтации», - говорится в документе.
Так же в американо-китайском диалоге недопустимо «очернять нормальные отношения между Китаем и Россией или провоцировать блоковую конфронтацию, а тем более делать из Китая козла отпущения. Американская сторона также должна немедленно прекратить произвольное введение односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц».
И вишенкой на торте: «Украинский вопрос не является вопросом между Китаем и Соединенными Штатами. Американская сторона не должна превращать его в проблему». По сути, Пекин в самом начале диалога очертил красные линии и, вместе с тем, заявил, что при их соблюдении вполне готов договариваться.
Свои заявления Китай тут же подтвердил делами. «Вас беспокоят наши торговые связи с Россией? Хорошо, мы примем меры». И впервые с конца 2022 года сократил прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, включая электрическое. В марте экспорт таких товаров упал на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до $2,9 миллиардов. В целом же экспорт китайских товаров в Россию в нынешнем марте снизился на 14,2% относительно уровня прошлого года, хотя еще в феврале наблюдался умеренный рост — на 9,6%.
Идти на обострение конфликта не слишком-то хотят и в американском истеблишменте. Хотя, конечно, избирательная кампания вносит свои коррективы. Выступая недавно на предвыборном митинге в Пенсильвании, президент Джо Байден обрушился с нападками на Китай, обвинив его в нечестной конкуренции: «Американские сталелитейщики могут работать лучше, вытесняя конкурентов, пока есть честная конкуренция. Но поскольку китайские сталелитейные компании производят намного больше стали, чем нужно Китаю, это приводит к тому, что лишняя сталь выбрасывается на мировые рынки по несправедливо низким ценам».
Собственно, все о чем он там говорил - квинтэссенция политики нынешней администрации США в отношении Пекина: «Вы должны конкурировать с нами и действовать на мировых рынках по правилам, которые устанавливают США». Все остальные американские претензии – Тайвань, гражданские свободы, якобы китайская помощь России в ее действиях в Украине – это лишь политическое прикрытие, «белый шум» вполне себе экономических американских претензий к Китаю.
Недорогие товары, сделанные в Китае по американским стандартам и технологиям, долгое время были благом для американских потребителей. Американское политическое руководство и флагманы бизнеса были уверены, что в любой момент могут развернуть ситуацию в нужную для себя сторону. Как теперь выясняется – упустили время. Китай на американских инвестициях и технологиях далеко ушел вперед, из недорогого производителя дешевых товаров для дома став мировым технологическим и промышленным лидером.
И как действовать в этой ситуации – Вашингтону не совсем понятно, отсюда и его постоянные «китайские качели»: то с Пекином у него горячо, то холодно. Причем Пекин категорически отрицает навязывание ему каких-то американских правил игры – только «диалог двух равных сторон». А вот к этой-то новой реальности американо-китайских отношений - Вашингтон не привык.