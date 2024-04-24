Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:50

«Если у вас есть кастрюля, которая уже близка к кипению, нужно всего лишь добавить градус или два, чтобы довести дело до крайности», - так характеризуют эксперты американо-китайские отношения на настоящий момент. Еще до того, как самолет Блинкена приземлился в Шанхае, стало известно, что Сенат США принял законопроект, согласно которому 8 миллиардов долларов помощи выделено Тайваню. И президент Байден «помог» своему госсекретарю – подписал закон с требованием к китайской компании Bytedance продать свою долю в Тиктоке в течение 270 дней.

А ведь еще есть американское намерение повысить тарифы на китайскую сталь, претензии к Пекину по поводу недобросовестной конкуренции в сфере судостроения, ну и обвинения в адрес Китая в том, что он поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Словом, список претензий США к КНР получается внушительным. Что автоматически означает, что визит Блинкена не будет легкой прогулкой, американскому госсекретарю придется серьезно потрудиться. Уже известно, что в аэропорту госсекретаря встретили без красной дорожки. К тому же, встреча с председателем Си пока остается под вопросом. Накануне приезда Блинкена китайский МИД выпустил заявление о том, что во время пребывания госсекретаря США китайская сторона сосредоточится на пяти целях, первая из которых – формирование правильного восприятия американо-китайских отношений. «Являются ли Китай и Соединенные Штаты соперниками или партнерами - фундаментальный вопрос, в котором не должно быть допущено катастрофических ошибок. Китай и Соединенные Штаты не должны разрывать свои связи или отворачиваться друг от друга, а тем более скатываться к конфликту или конфронтации», - говорится в документе.

Так же в американо-китайском диалоге недопустимо «очернять нормальные отношения между Китаем и Россией или провоцировать блоковую конфронтацию, а тем более делать из Китая козла отпущения. Американская сторона также должна немедленно прекратить произвольное введение односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц». И вишенкой на торте: «Украинский вопрос не является вопросом между Китаем и Соединенными Штатами. Американская сторона не должна превращать его в проблему». По сути, Пекин в самом начале диалога очертил красные линии и, вместе с тем, заявил, что при их соблюдении вполне готов договариваться. Свои заявления Китай тут же подтвердил делами. «Вас беспокоят наши торговые связи с Россией? Хорошо, мы примем меры». И впервые с конца 2022 года сократил прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, включая электрическое. В марте экспорт таких товаров упал на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до $2,9 миллиардов. В целом же экспорт китайских товаров в Россию в нынешнем марте снизился на 14,2% относительно уровня прошлого года, хотя еще в феврале наблюдался умеренный рост — на 9,6%.