Кто улетел из Физули в Берлин?

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сделал запись о рейсе из Физули в Берлин.

В публикации говорится: «Незабываемый и исторический полет: из Физули в Берлин! Чудеса случаются, когда ты веришь!».

О пассажирах рейса в публикации не сообщается.