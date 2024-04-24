Кто улетел из Физули в Берлин?
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сделал запись о рейсе из Физули в Берлин.
В публикации говорится: «Незабываемый и исторический полет: из Физули в Берлин! Чудеса случаются, когда ты веришь!».
О пассажирах рейса в публикации не сообщается.
Unforgettable and historical flight: From Fuzuli to Berlin!— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 25, 2024
Miracles happen when you believe! pic.twitter.com/NRleOkUqdR