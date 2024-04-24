Глава Генштаба Казахстана в Баку

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, З.Гасанов подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на дружеских и братских отношениях и необходимо расширять эти связи.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в Баку делегацию во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым.

Было рассказано о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал-лейтенант С.Камалетдинов, в свою очередь, отметил важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с казахстанской делегацией. На встрече, состоявшейся в Генштабе азербайджанской армии, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, подчеркнута важность проведения совместных учений, а также проведен подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение казахстанская делегация вручила военному атташе Вооруженных сил Азербайджана в Казахстане полковнику Зауру Керимову медаль «За вклад в развитие международного сотрудничества».