Григорян доложил послу Ирана, как идет делимитация границы с Азербайджаном
Вице-премьер Армении Мгер Григорян в четверг, 25 апреля, принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в этой стране Мехди Собхани.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, Григорян и Собхани обсудили вопросы двусторонней повестки армяно-иранских отношений, а также последние события в процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
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