Башкан Гагаузии в Стамбуле: «…Нуждаемся в поддержке тюркского мира»

Башкан Гагаузского автономного территориального образования Молдовы Евгения Гуцул находится в Стамбуле. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В Стамбуле Гуцул находится для участия в заседании Союза муниципалитетов тюркского мира. Она предложила провести следующее заседание организации в Гагаузии.

«Как и 30 лет назад, мы нуждаемся в поддержке братских народов тюркского мира. Нас не 150 тысяч, а более 200 миллионов – мы помним и ценим эти слова, сказанные президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его пребывания в Гагаузии в 2018 году», - говорится в публикации Гуцул.