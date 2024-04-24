Как уже сообщалось, в четверг, 25 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в открытии после реставрации Джума-мечети в Агдаме.

Было сообщено, что в рамках проектов реставрации историко-культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях завершены работы в Агдамской Джума-мечети, которой возвращен прежний вид. Джума-мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги. В период, когда город находился под армянской оккупацией, Джума-мечеть была сожжена и подверглась вандализму.

После освобождения земель Азербайджана от оккупации в марте 2022 года началось восстановление Джума-мечети. Работы по реставрации и консервации были проведены Фондом Гейдара Алиева в соответствии с оригинальным архитектурным стилем мечети. Наряду с местными специалистами, к реставрационным работам, проводимым при поддержке компании PAŞA Holding, были также привлечены иностранные специалисты, в том числе австрийская компания Brugger&KO Restaurateuren GmbH.

Для безупречного выполнения реставрации австрийские эксперты изучили материалы, использованные при первоначальном строительстве. На территории были разобраны руины, проведены разведочные раскопки возле колонн внутри мечети и наружных стен, выполнены работы по очистке исторического каменного напольного покрытия у входа, созданию соответствующих образцов штукатурки на основе историко-технических требований и образцов красок на основе лабораторных анализов, разбитый купол и своды укреплены деревянными конструкциями.