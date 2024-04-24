Талибы арестовали иранских пограничников

Члены движения «Талибан» задержали шестерых иранских пограничников в провинции Фарах по подозрению в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщила афганская газета «Хашт-э субх» со ссылкой на источники.

По их информации, шесть иранских пограничников были задержаны талибами после того, как «незаконно проникли на территорию Афганистана в районе сухого порта Абу Насир в провинции Фарах».

Собеседники издания отметили, что после задержания все шестеро были переведены в лагерь талибов. Источник газеты из движения подтвердил информацию о заключении под стражу пограничников Ирана.