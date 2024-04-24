Третья медаль Романа Салея на чемпионате Европы в Португалии

На Мадейре (Португалия) проходит Открытый чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев.

Сегодня в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем представитель Азербайджана Роман Салей с результатом 53,62 секунды стал бронзовым призером, уступив двум соперникам из Украины.

Ранее 3-кратный чемпион Паралимпиады в Токио Салей завоевал золото на 100-метровке на спине и взял серебро на этой же дистанции баттерфляем.

Золото в Португалии завоевал и Вели Исрафилов. Ему не было равных на дистанции 100 метров брассом.