По их сведениям, речь идет о 75 военных. Они покинут столицу Чада Нджамену. Это станет «вторым за неделю крупным ударом» по позициям США в Западной и Центральной Африке, указывает издание. Ранее американская администрация сообщила, что выведет силы США из Нигера в ближайшие месяцы, напоминает газета.

США в ближайшие дни выведут из Республики Чад несколько десятков служащих сил специального назначения, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Решение о выводе сил из Нигера окончательное. С Чадом Вашингтон еще рассчитывает возобновить переговоры после президентских выборов в этой стране 6 мая, отметили источники The New York Times.

Власти Республики Чад ранее направили США письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, определяющее правила и условия действий американских военнослужащих в стране.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. На конец 2023 года в Нигере находились около 1,1 тыс. военных из США, большинство из них - на базе ВВС близ Агадеса.