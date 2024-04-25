Макрон выступил с большой речью: «Европа может умереть…»

По словам Макрона, «Европа смертна. Европа может умереть. [...] Все зависит только от нашего выбора, но этот выбор должен быть сделан сейчас, потому что в течение следующего десятилетия существует огромный риск, что мы будем ослаблены или даже загнаны на задворки». Он также заявил, что Европа подвергается «огромному риску», поскольку «окружена» державами, оспаривающими ценности «либеральной демократии».

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Сорбонне с речью, посвященной его взгляду на будущее Европы, заявил, что обеспечение безопасности в Европе перестает быть политическим приоритетом для США, ей необходимо самой позаботиться о себе, необходимо разработать и воплотить в жизнь собственную оборонную стратегию.

Глава французского государства признал, что Европа «не добилась результатов» во всех сферах.

Говоря об обороне, президент Франции заявил, что хочет создать «мощную Европу», которая «вызывает уважение», «обеспечивает свою безопасность», в том числе в киберпространстве, и восстанавливает «свою стратегическую автономию».

Макрон призвал партнеров создать «европейскую оборонную инициативу перед лицом российских ракет», которая, вероятно, будет включать в себя «щит ПРО».

«Нам необходима надежная защита. НАТО — это важно, но нужна европейская система обороны. Россия не должна победить в войне — это условие нашей безопасности. Никаких пределов для помощи Украине не должно быть», - заявил президент Франции.

Макрон также призвал Европу «вернуть полный и абсолютный контроль» над своими границами. Он предложил создать политическую структуру, которая будет заниматься вопросами миграции, безопасности, борьбы с организованной преступностью и терроризмом.

Что касается экономики, то президент Франции хочет, чтобы к 2030 году Евросоюз стал мировым лидером с «целевыми стратегиями финансирования» в пяти «стратегических секторах будущего», включая искусственный интеллект, новые источники энергии и космос.

По словам Макрона, «это не сработает, если мы единственные в мире будем соблюдать правила торговли», если США и Китай «перестанут их соблюдать, субсидируя важнейшие отрасли». «Китай и США больше не соблюдают правила торговли в том виде, в котором они были написаны пятнадцать лет назад», - заявил Макрон.