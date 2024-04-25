Как Коллегия адвокатов помогает студентам-юристам

«Мы готовы помочь вузам в подготовке юридических кадров». Об этом сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

«Мы создали академию адвокатуры. В академии работает достаточно ученых-юристов. Академия может оказать помощь вузам в подготовке студентов-юристов», — сказал Анар Багиров.

Он отметил, что Коллегия адвокатов всегда поддерживает молодых специалистов: «Коллегия адвокатов – это юридическое учреждение, которое оказывает большую поддержку студентам-юристам. Более 300 студентов участвуют в летних и зимних юридических школах. Сотни студентов ежегодно проходят стажировку в юридических фирмах, студентам присуждаются индивидуальные стипендии, спонсируются проекты юридического факультета, подписываются меморандумы о сотрудничестве и т.д. В результате всех этих мер адвокатура стала самой популярной профессией среди молодых юристов».

Анар Багиров добавил, что Коллегия адвокатов положительно реагирует на все обращения молодых юристов: «Это наша политика. Коллегия адвокатов предоставляет образовательные программы и стипендии для молодых юристов. Мы стараемся их стимулировать. Наше главное желание – сделать так, чтобы молодые юристы в будущем стали адвокатами, вызвать к этой профессии интерес».