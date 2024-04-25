Как проходит разграничение между Арменией и Азербайджаном? новые подробности
В соответствии с достигнутым между Азербайджаном и Арменией соглашением о делимитации 10-12-километрового участка границы двух стран, проходящего в направлении Газахского района, продолжается процесс демаркации на местах, в котором участвуют специалисты с обеих сторон.
Картографы и другие эксперты, которые представляют соответствующие структуры и устанавливают пограничные столбы, осуществляют на местах разметку разграниченного пограничного участка по географическим координатам.
Отметим, что процесс сопровождается протестами некоторых жителей приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области Армении, которые активно поддерживают реваншистские силы Армении. Однако все попытки расширить масштабы протестного движения в районе границ успеха не имели.
Напомним, что, в соответствии с достигнутым соглашением, Азербайджану будут возвращены оккупированные в начале 90-х годов прошлого века и не являющиеся эксклавами села Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы.
Президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции в университете АДА, подчеркнул, что и азербайджанская, и армянская стороны продемонстрировали конструктивный подход к реализации достигнутого соглашения, поддержанного западными государствами, странами южно-кавказского региона, а также международными структурами.
По условиям соглашения, демаркационные работы должны завершиться к 15 мая, после чего армянские и азербайджанские пограничники будут размещены с обеих сторон границы. А это значит, что до 15 мая уже упомянутые четыре села будут возвращены под полный контроль Азербайджана.
Армянские СМИ регулярно освещают ход демаркационных работ, а также отношение местных жителей к данному процессу. Сегодня утром дорога, соединяющая села Баганис и Воскепар Тавушской области, вновь была закрыта, поскольку в этом районе ведутся работы по разминированию.
Жители Баганис утверждают, что видели, как в окрестностях их села были установлены новые пограничные столбы. Эти люди годами вывозили свой мусор на территорию оккупированного и разрушенного села Баганис Айрым. И вот теперь до их сведения было доведено, что территория, превращенная ими в свалку, вскоре будет возвращена Азербайджану.
«Столбы установлены через каждые десять метров. Они не пронумерованы, многие окрашены в красный цвет», - сказал журналистам житель села.
Отметим, что в годы оккупации армяне также использовали территорию азербайджанских сел как пастбища. Но со вчерашнего дня им запрещено выпускать животных на пастбища сел Баганис Айрым и Ашаги Аскипара.
Сотрудники спецслужб Армении предупредили пастухов, чтобы те вернули животных в село. В связи с этим в селе Баганис возникла некоторая напряженность, которую армянские правоохранительные органы довольно быстро свели на «нет».
«Они предупредили, что мы больше не можем отправлять животных в лес, - пожаловался один из местных жителей. - Лес закрыт для жителей села, ситуация совсем нехорошая».
Проведение работ по демаркации границ вызвало также недовольство жителей села Кирен Тавушской области, поскольку государственная граница между Арменией и Азербайджаном пройдет в 50 метрах от их села.
В результате, местные жители, годами пользовавшиеся оккупированными азербайджанскими землями как пастбищами и систематически грабившие лесные ресурсы, решили в знак протеста перекрыть дорогу. Мало того, как выяснилось, многие жители села Кирен даже имели на руках какие-то документы, доказывающие их право собственности на принадлежащие Азербайджану земельные участки.
Несколько сельчан, прихватив эти документы, выданные властями Армении, поехали «за правдой» в Ереван, где им сказали, что документы поддельные. И вот теперь в искренне недоумевают: как документ, выданный государством, может не иметь законную силу?
Судя по всему, на протяжении многих лет власти Армении были настолько уверены в себе, что даже не думали о возвращении оккупированных сел Газахского района. И, как следствие, налево и направо раздавали документы на право собственности, позволявшие армянским жителям приграничных сел де-юре становится собственниками территорий Азербайджана, оккупированных Арменией.