Как проходит разграничение между Арменией и Азербайджаном? новые подробности

Эльяс Шафиев, собкор

В соответствии с достигнутым между Азербайджаном и Арменией соглашением о делимитации 10-12-километрового участка границы двух стран, проходящего в направлении Газахского района, продолжается процесс демаркации на местах, в котором участвуют специалисты с обеих сторон.

Картографы и другие эксперты, которые представляют соответствующие структуры и устанавливают пограничные столбы, осуществляют на местах разметку разграниченного пограничного участка по географическим координатам.

Отметим, что процесс сопровождается протестами некоторых жителей приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области Армении, которые активно поддерживают реваншистские силы Армении. Однако все попытки расширить масштабы протестного движения в районе границ успеха не имели.

Армянские СМИ регулярно освещают ход демаркационных работ, а также отношение местных жителей к данному процессу

Напомним, что, в соответствии с достигнутым соглашением, Азербайджану будут возвращены оккупированные в начале 90-х годов прошлого века и не являющиеся эксклавами села Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы.

Президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции в университете АДА, подчеркнул, что и азербайджанская, и армянская стороны продемонстрировали конструктивный подход к реализации достигнутого соглашения, поддержанного западными государствами, странами южно-кавказского региона, а также международными структурами.

По условиям соглашения, демаркационные работы должны завершиться к 15 мая, после чего армянские и азербайджанские пограничники будут размещены с обеих сторон границы. А это значит, что до 15 мая уже упомянутые четыре села будут возвращены под полный контроль Азербайджана.

Армянские СМИ регулярно освещают ход демаркационных работ, а также отношение местных жителей к данному процессу. Сегодня утром дорога, соединяющая села Баганис и Воскепар Тавушской области, вновь была закрыта, поскольку в этом районе ведутся работы по разминированию.

Жители Баганис утверждают, что видели, как в окрестностях их села были установлены новые пограничные столбы. Эти люди годами вывозили свой мусор на территорию оккупированного и разрушенного села Баганис Айрым. И вот теперь до их сведения было доведено, что территория, превращенная ими в свалку, вскоре будет возвращена Азербайджану.

15 мая между Арменией и Азербайджаном появится граница

«Столбы установлены через каждые десять метров. Они не пронумерованы, многие окрашены в красный цвет», - сказал журналистам житель села.

Отметим, что в годы оккупации армяне также использовали территорию азербайджанских сел как пастбища. Но со вчерашнего дня им запрещено выпускать животных на пастбища сел Баганис Айрым и Ашаги Аскипара.

Сотрудники спецслужб Армении предупредили пастухов, чтобы те вернули животных в село. В связи с этим в селе Баганис возникла некоторая напряженность, которую армянские правоохранительные органы довольно быстро свели на «нет».

«Они предупредили, что мы больше не можем отправлять животных в лес, - пожаловался один из местных жителей. - Лес закрыт для жителей села, ситуация совсем нехорошая».

Прежние армянские власти выдавали фиктивные купчие

Проведение работ по демаркации границ вызвало также недовольство жителей села Кирен Тавушской области, поскольку государственная граница между Арменией и Азербайджаном пройдет в 50 метрах от их села.

В результате, местные жители, годами пользовавшиеся оккупированными азербайджанскими землями как пастбищами и систематически грабившие лесные ресурсы, решили в знак протеста перекрыть дорогу. Мало того, как выяснилось, многие жители села Кирен даже имели на руках какие-то документы, доказывающие их право собственности на принадлежащие Азербайджану земельные участки.

Несколько сельчан, прихватив эти документы, выданные властями Армении, поехали «за правдой» в Ереван, где им сказали, что документы поддельные. И вот теперь в искренне недоумевают: как документ, выданный государством, может не иметь законную силу?

Судя по всему, на протяжении многих лет власти Армении были настолько уверены в себе, что даже не думали о возвращении оккупированных сел Газахского района. И, как следствие, налево и направо раздавали документы на право собственности, позволявшие армянским жителям приграничных сел де-юре становится собственниками территорий Азербайджана, оккупированных Арменией.