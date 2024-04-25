Эльяс Шафиев, собкор 25 апреля 2024, 22:48

В соответствии с достигнутым между Азербайджаном и Арменией соглашением о делимитации 10-12-километрового участка границы двух стран, проходящего в направлении Газахского района, продолжается процесс демаркации на местах, в котором участвуют специалисты с обеих сторон. Картографы и другие эксперты, которые представляют соответствующие структуры и устанавливают пограничные столбы, осуществляют на местах разметку разграниченного пограничного участка по географическим координатам. Отметим, что процесс сопровождается протестами некоторых жителей приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области Армении, которые активно поддерживают реваншистские силы Армении. Однако все попытки расширить масштабы протестного движения в районе границ успеха не имели.

Напомним, что, в соответствии с достигнутым соглашением, Азербайджану будут возвращены оккупированные в начале 90-х годов прошлого века и не являющиеся эксклавами села Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы. Президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции в университете АДА, подчеркнул, что и азербайджанская, и армянская стороны продемонстрировали конструктивный подход к реализации достигнутого соглашения, поддержанного западными государствами, странами южно-кавказского региона, а также международными структурами. По условиям соглашения, демаркационные работы должны завершиться к 15 мая, после чего армянские и азербайджанские пограничники будут размещены с обеих сторон границы. А это значит, что до 15 мая уже упомянутые четыре села будут возвращены под полный контроль Азербайджана. Армянские СМИ регулярно освещают ход демаркационных работ, а также отношение местных жителей к данному процессу. Сегодня утром дорога, соединяющая села Баганис и Воскепар Тавушской области, вновь была закрыта, поскольку в этом районе ведутся работы по разминированию. Жители Баганис утверждают, что видели, как в окрестностях их села были установлены новые пограничные столбы. Эти люди годами вывозили свой мусор на территорию оккупированного и разрушенного села Баганис Айрым. И вот теперь до их сведения было доведено, что территория, превращенная ими в свалку, вскоре будет возвращена Азербайджану.

«Столбы установлены через каждые десять метров. Они не пронумерованы, многие окрашены в красный цвет», - сказал журналистам житель села. Отметим, что в годы оккупации армяне также использовали территорию азербайджанских сел как пастбища. Но со вчерашнего дня им запрещено выпускать животных на пастбища сел Баганис Айрым и Ашаги Аскипара. Сотрудники спецслужб Армении предупредили пастухов, чтобы те вернули животных в село. В связи с этим в селе Баганис возникла некоторая напряженность, которую армянские правоохранительные органы довольно быстро свели на «нет». «Они предупредили, что мы больше не можем отправлять животных в лес, - пожаловался один из местных жителей. - Лес закрыт для жителей села, ситуация совсем нехорошая».