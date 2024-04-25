Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 25 апреля 2024, 23:07

22 апреля, когда Конгресс США проголосовал за выделение Украине пакета военной помощи на сумму 61 миллиард долларов, произошел инцидент, который привел к обрушению линии фронта и потере украинской армией нескольких крупных населенных пунктов в Донецкой области. Воспользовавшись нерегулярной ротацией бойцов ВСУ, армия России захватила населенный пункт Очеретино в направлении Авдеевки. До войны этот городок с населением около 3.800 человек имел важное значение для линии обороны ВСУ, поскольку в Очеретино находится стратегически важный железнодорожный узел, овладев которым у россиян появляется возможность развить дальнейшее наступление и создать реальную угрозу вторжения в Краматорск, Славянск, Покровск и Константиновку.

Юлиан Рёпке, военный обозреватель западногерманской газеты Bild, сообщил, что Очеретино было потеряно практически без боя. По его словам, хотя бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев, подразделения российской армии вошли в тот день в этот населенный пункт всего за несколько часов, поскольку удерживавшая его бригада ВСУ самостоятельно покинула боевые позиции. В тот день российские дроны наблюдали в районе Очеретино «что-то очень странное». Как оказалось, боевые позиции элитной 47-й бригады ВСУ, оборонявшей Очеретино, были безлюдны, а сам населенный пункт практически был беззащитен. Воспользовавшись шансом, 30-я мотострелковая бригада российской армии промчалась несколько километров вдоль железной дороги к западу от Авдеевки и захватила не только большую часть Очеретино, но и, возможно, также Новобахмутовку – село, расположенное в нескольких километрах к югу.

После самого быстрого за последние месяцы проникновения российских войск на территорию Украины в линии обороны ВСУ к западу от Авдеевки, которая месяцами отбивала атаки россиян, образовалась глубокая брешь. «Ящик Пандоры открыт», — комментирует этот эпизод украинская аналитическая группа Deep State. Отмечается, что провал в Очеретино произошел не по вине 47-й механизированной бригады ВСУ, которая выполнила приказ командования отойти в тыл, чтобы передислоцироваться и получить необходимую передышку после почти года беспрерывных боев. Место этой бригады в обороне должна была занять 115-я механизированная бригада ВСУ, в задачу которой входило дальнейшее удерживание оборонительного рубежа западнее Авдеевки. Однако что-то пошло не так. По словам Николая Мельника, командира роты 47-й механизированной бригады, потерявшего ногу во время прошлогоднего контрнаступления армии Украины, «отдельные подразделения просто облажались». Неспособность 115-й бригады удержать рубеж фактически распахнула 30-й российской мотострелковой бригаде ворота в Очеретино, вызвав паническую реакцию в Восточном штабе ВСУ. Командиры приказали основательно истощенной в боях 47-й механизированной бригаде вновь вернуться на передовую, а 100-й механизированной бригаде – пойти в контратаку.

Здесь важно уточнить, что 100-я механизированная бригада ВСУ — это бывшая территориальная бригада, которую в конце марта Министерство обороны в Киеве модернизировало в механизированную. «Эта бригада слишком неопытна, - пишет «Форбс». – Около двух тысяч ее бойцов неоднократно участвовали в 26-месячной войне с Россией. Но 101-й не хватает тяжелой техники - танков западного производства, боевых машин и артиллерии, которыми укомплектованы такие элитные подразделения ВСУ, как та же 47-я механизированная бригада». Тем не менее бойцы 100-й механизированной бригады вели ожесточенные бои, сумели отбросить российскую 30-ю мотострелковую бригаду и другие подразделения 41-й общевойсковой армии России, пытавшихся продвинуться на запад вдоль той самой железной дороги, которая соединяет Авдеевку с Очеретино. Будущее этого украинского поселка, превращенного в руины, пока неясно. Сейчас украинские войска удерживают позиции в западной части Очеретино и сохраняют огневой контроль над южной частью поселка. «Однако тот факт, что командованию ВСУ пришлось бросить в бой сравнительно слабую бригаду, свидетельствует о недостатке украинских резервов, сконцентрированных к западу от Авдеевки, - пишет «Форбс». - Россияне, со своей стороны, держат в резерве вокруг Авдеевки 90-ю танковую дивизию. Если она войдет в Очеретино до того, как командование ВСУ мобилизует дополнительные подкрепления, то это проникновение может трансформироваться в полноценный прорыв, который вынудит десятки тысяч украинских военнослужащих отступить на запад к следующей линии обороны». Российские источники сообщают, что сегодня Очеретино находится практически полностью под контролем россиян и что подразделения ВСУ контролируют лишь несколько зданий на юге поселка. Российские военные эксперты утверждают, что после взятия Очеретино, расположенного на господствующей высоте, российская армия смогла войти в ряд других близлежащих населенных пунктов.