Фуад Мурадов на переговорах с губернатором Стамбула
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики (ГКАРД) по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Стамбуле, встретился с губернатором Стамбула Давутом Гюлем.
Губернатор Стамбула выразил удовлетворение высоким уровнем турецко-азербайджанских отношений, подчеркнул роль президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева в том, что отношения достигли уровня стратегического союзничества.
В свою очередь Ф.Мурадов отметил, что турецко-азербайджанское братство служит ярким примером. В ходе встречи состоялось обсуждение ряда вопросов относительно исполнения “Плана мероприятий, связанных с лицами, предположительно являющимися гражданами Азербайджанской Республики, эмигрировавшими в 1990-х годах в Турецкую Республику (город Стамбул) и проживающими там в настоящее время, в том числе членами их семей, родившимися на территории Турции”. Было доведено до внимания, что на сегодняшний день даны ответы на обращения 7093 человек. Из них для 3623 человек оформлены паспорта, оказаны другие услуги. Особо отмечена роль Стамбульской губернии в данном процессе.
В рамках визита в Стамбуле состоялась встреча с азербайджанской общиной, проживающей в Турции. Выступая на встрече, советник председателя Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) Парвиз Мамедзаде представил отчет о деятельности структуры. Он сообщил об учреждении Ассоциации азербайджанских ученых (Azerbaycan Bilim İnsanları Derneği – ABİD), проживающих в Турции. Председателем правления избран доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Азербайджанской Республики, заслуженный деятель науки, профессор Научного центра “Нанотехнологии” Билкендского университета Амирулла Мамедов.
Затем проживающие в Турции азербайджанские деятели науки и представители искусства высказали предложения, связанные с усилением диаспорской деятельности.
В заключение турецкому кардиологу, известному врачу, профессору Эртану Демирташу, который был лично знаком с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, журналистке Севиль Нуриевой и советнику председателя TADEF Парвизу Мамедзаде была вручена юбилейная медаль “100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)”, а профессору Университета Сельджук (Конья), художнику Ильхаму Энвероглу – медаль “Tерегги”. Профессора Эльшан Вели и Саяд Коджахан, а также руководители ряда функционирующих в Турции азербайджанских ассоциаций были награждены благодарностью “За активную деятельность в области диаспоры”.
Затем состоялась встреча председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуада Мурадова с группой азербайджанских врачей, работающих в Турции. На встрече обсуждалась деятельность Госкомитета в деле единения соотечественников, проживающих за рубежом, и организационного становления представителей различных профессий. Была отмечена организация двух форумов азербайджанских врачей, работающих в Германии.
В рамках программы в турецком городе Кайсери состоялась церемония открытия Дома Азербайджана “Шуша”. В мероприятии приняли участие председатель ГКАРД Фуад Мурадов, специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, глава Беюкшехирского муниципалитета Кайсери, глава муниципалитета Таласа, координатор Дома Азербайджана “Шуша” Наджаф Гамбаров, депутаты парламента Турции от Кайсери, представители местной общественности, азербайджанцы, проживающие и получающие образование в этом городе.
Перед началом церемонии состоялось посещение мемориала, возведенного в Парке азербайджанского братства в память о жертвах Ходжалинского геноцида.
Глава муниципалитета поселка Талас Мустафа Ялчин поздравил участников мероприятия с открытием Дома Азербайджана “Шуша”, рассказал об идее создания в Кайсери - городе-побратиме Шуши Парка азербайджанского братства и Дома Азербайджана “Шуша”.
Глава Беюкшехирского муниципалитета Кайсери Мемдух Бююккылыч отметил, что некогда освобождение Карабаха было мечтой, а сегодня открывается Дом Азербайджана, носящий название Шуша – символ Победы в Карабахе.
В своем выступлении спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов подчеркнул, что Дом Азербайджана “Шуша” попал в историю как первый проект между двумя братскими городами: “В последние три года между городом Шуша и 9 городами различных стран налажены побратимские связи и сотрудничество. Неслучайно двумя из этих городов являются именно турецкие города Эрзурум и Кайсери”.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов назвал открытие Дома Азербайджана “Шуша” важным событием: “По поручению президента Ильхама Алиева мы приступили к открытию домов Азербайджана как очагов культуры, консолидирующих наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах. По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в домах Азербайджана функционируют азербайджанские воскресные школы, где ежегодно сотни наших юных соотечественников изучают родной язык. Дом Азербайджана “Шуша” является уже 29-м из домов Азербайджана, открытых в 15 странах мира, и третьим в Турции. Уверен, что открытие Дома Азербайджана “Шуша” в городе Кайсери внесет вклад в популяризацию азербайджанской культуры”.