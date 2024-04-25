Фуад Мурадов на переговорах с губернатором Стамбула

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики (ГКАРД) по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Стамбуле, встретился с губернатором Стамбула Давутом Гюлем.

В свою очередь Ф.Мурадов отметил, что турецко-азербайджанское братство служит ярким примером. В ходе встречи состоялось обсуждение ряда вопросов относительно исполнения “Плана мероприятий, связанных с лицами, предположительно являющимися гражданами Азербайджанской Республики, эмигрировавшими в 1990-х годах в Турецкую Республику (город Стамбул) и проживающими там в настоящее время, в том числе членами их семей, родившимися на территории Турции”. Было доведено до внимания, что на сегодняшний день даны ответы на обращения 7093 человек. Из них для 3623 человек оформлены паспорта, оказаны другие услуги. Особо отмечена роль Стамбульской губернии в данном процессе.

В рамках визита в Стамбуле состоялась встреча с азербайджанской общиной, проживающей в Турции. Выступая на встрече, советник председателя Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) Парвиз Мамедзаде представил отчет о деятельности структуры. Он сообщил об учреждении Ассоциации азербайджанских ученых (Azerbaycan Bilim İnsanları Derneği – ABİD), проживающих в Турции. Председателем правления избран доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Азербайджанской Республики, заслуженный деятель науки, профессор Научного центра “Нанотехнологии” Билкендского университета Амирулла Мамедов.

Затем проживающие в Турции азербайджанские деятели науки и представители искусства высказали предложения, связанные с усилением диаспорской деятельности.

В заключение турецкому кардиологу, известному врачу, профессору Эртану Демирташу, который был лично знаком с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, журналистке Севиль Нуриевой и советнику председателя TADEF Парвизу Мамедзаде была вручена юбилейная медаль “100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)”, а профессору Университета Сельджук (Конья), художнику Ильхаму Энвероглу – медаль “Tерегги”. Профессора Эльшан Вели и Саяд Коджахан, а также руководители ряда функционирующих в Турции азербайджанских ассоциаций были награждены благодарностью “За активную деятельность в области диаспоры”.