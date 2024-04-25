Легендарные «Икарусы» возвращаются в Азербайджан

Как сообщил haqqın.az генеральный директор Ikarus Group Роланд Фехер, который участвовал в заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку, ранее его компания выиграла тендер на поставки автобусов. На прошедших с руководством Министерства экономики Азербайджана встречах были согласованы поставки первых 50 автобусов İkarus на электрическом двигателе.

«Надеюсь, в течение года первые автобусы прибудут в Баку, и в будущем их поставки будут расти. Через три года экспорта готовых электробусов в Азербайджане будет построен завод по сборке «Икарусов» мощностью в 600 машин в год. Мы привезем в Азербайджан электроавтобусы 8,5 метра и 12 метров с нулевым уровнем выбросов. Наши электробусы также послужат защите экологии Азербайджана и борьбе с климатическими изменениями. Наряду с ФРГ, Грецией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС «Икарусы» экспортируются и в тюркские страны бывшего СССР, где население с теплотой вспоминает работу наших вместительных автобусов в советское время», - сказал он.

По словам Фехера, наряду с коммерческим составляющим «Икарус» выполняет важную миссию возвращения Венгрии на карту мирового производства автобусов: «Было время, когда «Икарусы» поставлялись более чем в 85 стран мира. Автобусы курсировали во многих городах - от Сан-Франциско до Владивостока. Теперь на мировом рынке мы предлагаем новые, полные инновационных технологий электробусы».

Напомним, до 1990-х «Икарусы» составляли 90% автобусного парка Баку и межгородских автобусных перевозок. Всего с 1960-х и до конца 1980-х Венгрия поставила в СССР до 200 тысяч «Икарусов», которые составили 80% автобусного парка городов-миллионников, практически вытеснив с улиц городов советские «ЛАЗы» и «ЛиАзы».