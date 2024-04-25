Высокопоставленные иранские военачальники попали под санкции

Власти Канады внесли в санкционный список министра обороны Ирана Мохаммада Резу Аштиани. Об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

В нем отмечается, что санкции также введены в отношении командующего центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Голяма Али Рашида.

Как указано в документе, новые ограничительные меры введены из-за того, что «действия Исламской Республики Иран направлены на нарушение мира и безопасности». Эти действия «уже привели или могут привести к серьезному международному кризису», говорится в тексте.

Помимо двух иранских высокопоставленных военачальников, в санкционный список также включены Генштаб ВС Ирана и штаб-квартира «Хатам аль-Анбия».

Ранее Великобритания расширила на шесть позиций санкционный список в отношении Ирана, распространив ограничительные меры на двух физических лиц и четыре компании, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и ракет. Кроме того, Министерство финансов США внесло в связанный с Россией санкционный перечень трех иранских граждан и две компании ИРИ.