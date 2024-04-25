Провал азербайджанского бокса на чемпионате Европы в Белграде

Ни один азербайджанский боксер не смог пробиться в финал чемпионата Европы в Белграде. Это случилось впервые с 2015 года.

Сегодня в полуфиналах потерпели поражения два представителя Азербайджана – Малик Гасанов (63,5 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг). Наша команда завершила выступление на Евро лишь с двумя бронзовыми наградами.

Гасанов в полуфинале уступил Александру Парашиву из Молдовы, а Альфонсо Домингес проиграл армянину Нареку Манасяну.

Всего Азербайджан в Белграде представляли 13 спортсменов и 5 спортсменок. И то, что из 18 человек до полуфиналов удалось добраться лишь двум, говорит о системных проблемах в сборной Азербайджана. И это ведь всего лишь чемпионат Европы. А что было бы на чемпионате мира, где выступают узбеки, казахи, кубинцы, американцы?..