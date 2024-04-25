В НАТО признали, что Украина не получила обещанную помощь

«Будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.

По словам генсека НАТО, страны ЕС не поставили Киеву достаточное количество снарядов, а США долго не могли согласовать пакет военной помощи Украине.

Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении $60,64 млрд на военную помощь Украине. Как отмечал глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, первые поставки военной помощи Украине могут начаться уже на этой неделе. Среди прочего в новый транш войдут ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. По данным Associated Press, Минобороны США еще несколько месяцев назад заготовило необходимые вооружения и боеприпасы для передачи Киеву, но ожидало, когда Конгресс выделит на это средства.