Российских военных задержали за убийство и сожжение людей

Задержанных зовут Александр Осипов и Александр Кайгородцев. По информации издания, они признались в убийстве и написали явки с повинной.

В одном из домов в селе Подо-Калиновка сотрудники полиции обнаружили тело женщины. По предварительным данным, ее убили выстрелами из автомата Калашникова. Затем, чтобы скрыть следы преступления, преступники облили тело горючим и бросили гранату. От взрыва произошел пожар. Военнослужащих задержали по горячим следам, пишет «Коммерсант». По их словам, в соседнем селе Абрикосовка они убили своего сослуживца и еще одну женщину, тела которых также сожгли и подорвали.

Задержанные, предположительно, служили в 144-й мотострелковой бригаде. Предположительно, во время совершения преступлений они оба были пьяны. Кайгородцев ранее был судим за убийство, во время отбывания наказания он был осужден и за то, что помог пронести в колонию наркотики. В 2020 году вышел на свободу, но неоднократно нарушал наложенные на него ограничения, за что был приговорен еще к 6 месяцам наказания условно.

Телеграм-канал Baza пишет, что задержанных российских военных подозревают в убийстве пяти человек. Погибшие — две женщины и трое мужчин (двое из которых — военные ВС РФ).