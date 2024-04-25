Дежавю-1937: «дело вредителей-физиков» страшные времена
На днях 76-летнего российского ученого-физика Александра Куранова приговорили к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Ранее он занимал пост директора петербургского «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем».
Александр Куранов стал третьим за год арестованным ученым-физиком, работавшим в сфере изучения гиперзвуковых технологий. И десятым в списке арестованных за государственную измену российских физиков после того, как Владимир Путин в 2018 году публично сообщил о «прорыве России» в создании гиперзвукового оружия. Процесс принял такие масштабы, что впору уже говорить о «деле физиков-вредителей».
«Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [США] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. Прежде всего я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы» - говорил российский президент. Не забыв поблагодарить и их разработчиков: «Все они и есть настоящие герои нашего времени».
Сразу после этого начались аресты этих героев. Сразу по несколько человек ФСБ арестовала в подмосковных ЦНИИМаш и ЦАГИ, а также в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН. Причем, следователи прямо говорят в частных беседах, что российскому президенту докладывается о каждом деле в отношении ученых, и что их аресты происходят «с санкции самых высоких инстанций».
Ситуация на первый взгляд выглядит предельно странно. С одной стороны – заявления официальных лиц о небывалых достижениях России в строительстве оружия «на новых физических принципах». С другой – массовые посадки разработчиков этого оружия. По логике, механизм репрессий включают тогда, когда руководящее указание не было выполнено, причем так, что исправить ничего нельзя.
Но где логика? Поставив невыполнимую при нынешних технологиях задачу, к примеру, довести скорости гиперзвуковых ракет до заявленных с высокой трибуны 28 Мах в плотных слоях атмосферы, причем имеется в виду управляемый полет с возможностью маневрирования, российское руководство приходит в раздражение от того, что его указание никак не желает выполняться.
Масла в огонь подливает и, как ни странно, Иран. Который тоже заявляет, что разработал и уже испытал гиперзвуковые ракетные комплексы. Что же получается, иранцы могут, а наши ученые – нет? И кто они после этого? Ясное дело, вредители, действующие по указанию иностранных разведок, тут, как говорится, к гадалке не ходи.
А над тем, что в Кремле называют «гиперзвуковым оружием» - во всем мире потешаются. Да и в российской научной среде немало тех, кто считает, что российское руководство толком даже и не понимает, что это за зверь такой – гиперзвуковое оружие, и выдают за него абсолютно другое. Есть от чего прийти в ярость. И отдать распоряжения спецслужбам. А те и рады стараться.
Во-первых, потому что по нехитрой логике, раз начальство утверждает, что российские гиперзвуковые ракеты самые лучшие – то, естественно, иностранные разведки за ними охотятся. А, во-вторых, «дело физиков-вредителей» — это новые звезды на погонах, новые должности и даже расширение штатов с увеличением финансирования. Есть за что поработать.
Тут ведь еще один фактор вырисовывается. В научной среде любой страны всегда полно гешефтмахеров, готовых поддержать самые бредовые идеи высокого начальства если за этим следует неограниченное финансирование. Тема с гиперзвуком в Кремле нынче в моде, денег на нее не жалеют – самое время финансовый и карьерный гешефт с этого поиметь.
А раз так – то все средства хороши, почему бы доносец на коллегу не написать. Дескать, не восторженно о «гиперзвуковом оружии» мыслит, тормозит работу в этом направлении, и вообще имеет подозрительные контакты с иностранцами. Если в 37-м работало, то и сейчас вполне прокатит. Такие нынче в России времена.