Юлия Медведева, специально для haqqin.az 00:45

На днях 76-летнего российского ученого-физика Александра Куранова приговорили к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Ранее он занимал пост директора петербургского «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем». Александр Куранов стал третьим за год арестованным ученым-физиком, работавшим в сфере изучения гиперзвуковых технологий. И десятым в списке арестованных за государственную измену российских физиков после того, как Владимир Путин в 2018 году публично сообщил о «прорыве России» в создании гиперзвукового оружия. Процесс принял такие масштабы, что впору уже говорить о «деле физиков-вредителей».

«Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [США] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. Прежде всего я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы» - говорил российский президент. Не забыв поблагодарить и их разработчиков: «Все они и есть настоящие герои нашего времени». Сразу после этого начались аресты этих героев. Сразу по несколько человек ФСБ арестовала в подмосковных ЦНИИМаш и ЦАГИ, а также в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН. Причем, следователи прямо говорят в частных беседах, что российскому президенту докладывается о каждом деле в отношении ученых, и что их аресты происходят «с санкции самых высоких инстанций». Ситуация на первый взгляд выглядит предельно странно. С одной стороны – заявления официальных лиц о небывалых достижениях России в строительстве оружия «на новых физических принципах». С другой – массовые посадки разработчиков этого оружия. По логике, механизм репрессий включают тогда, когда руководящее указание не было выполнено, причем так, что исправить ничего нельзя. Но где логика? Поставив невыполнимую при нынешних технологиях задачу, к примеру, довести скорости гиперзвуковых ракет до заявленных с высокой трибуны 28 Мах в плотных слоях атмосферы, причем имеется в виду управляемый полет с возможностью маневрирования, российское руководство приходит в раздражение от того, что его указание никак не желает выполняться.