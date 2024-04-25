Премьер Греции поставил окончательную точку

Греция не будет отправлять Украине системы противовоздушной обороны, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет Financial Times.

На саммите в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе, лидеров Испании и Греции призвали поставить в Украину часть своих систем ПВО.

«Нас спросили и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать. Греция разными способами поддерживала Украину оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания», – сказал Мицотакис.

Ранее официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявлял, что Афины не станут отправлять системы противовоздушной обороны в Украину, так как не намерены «ставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны».