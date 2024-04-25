Командующий ВВС Израиля лично бомбил «Хезболлу»

Командующий ВВС Армии обороны Израиля генерал-майор Томер Бар 24 апреля лично принимал участие в нанесении ударов по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана.

По сообщению израильских СМИ, Томер Бар входил в экипаж истребителя F16 «Барак», вылетевшего на задание с авиабазы Рамат-Давид.

Военкор Дорон Кадош отмечает, что это не первый боевой вылет командующего ВВС Израиля с начала войны.

24 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что в течение нескольких минут ЦАХАЛ нанес удары примерно по 40 объектам «Хезболлы» на юге Ливана с применением истребителей и артиллерии. Среди атакованных целей были и склады оружия, заявляет ЦАХАЛ.