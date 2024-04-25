Хуситы заявили, что атаковали израильское судно

Проиранское йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) утверждает, что атаковало судно MSC Darwin в Аденском заливе. Такое заявление сделал военный представитель хуситов Яхья Сари.

«Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе с помощью ракет и беспилотников, операция успешно достигла своих целей», - говорится в Telegram-канале представителя хуситов.

Хуситы также подтвердили, что «продолжат свои военные операции, препятствующие судоходству израильских судов в Красном, Аравийском морях и Индийском океане».