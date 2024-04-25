Израиль перебрасывает танки

Израильское командование перебросило десятки единиц танков и прочей бронетехники к южной границе с сектором Газа, сообщает Associated Press (AP).

Сотрудник агентства наблюдал перемещение этой техники у КПП «Керем-Шалом», который находится напротив города Рафах на юге анклава.

Ранее в апреле издание «Маарив» писало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разместила дополнительные артиллерию и бронетранспортеры на окраинах сектора Газа. По его данным, данные приготовления могут свидетельствовать о подготовке к сухопутному наступлению ЦАХАЛ на Рафах.

Израильское командование заявляло, что ЦАХАЛ вывела из строя 20 из 24 батальонов группировки ХАМАС и должна добить оставшиеся в Рафахе.

В четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил против потенциальной операции в Рафахе, указал на неприемлемость исхода палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. А король Иордании Абдалла II в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул опасность, которую будет представлять наступление Израиля на Рафах.