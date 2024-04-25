Ас-Сиси собирается в Турцию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на следующей неделе отправится с визитом в Турцию. Об этом сообщил телеканал Ash-Sharq со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

О программе визита в Турцию главы египетского государства информации пока нет.

В феврале 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет посетил Египет с визитом в рамках нормализации отношений между Каиром и Анкарой.