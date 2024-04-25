Дождется ли Путин Пашиняна? камо грядеши?
Намеченный на 7 мая визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и его участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина пока не подтверждены.
Сам Пашинян несколько дней назад уклонился от ответа на прямой вопрос армянского журналиста, состоится ли его визит в Россию. В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, рассказал на брифинге о высокой вероятности личной встречи между лидерами Армении и России уже в ближайшие дни.
В Москве Пашиняна ждут с нескрываемым нетерпением, поскольку решение о будущем российско-армянских отношений будет во многом зависеть от результатов беседы армянского премьер-министра с президентом РФ. В зависимости от исхода диалога на высшем уровне процессы в Армении либо пойдут по «украинскому сценарию», как уже не раз предупреждала Москва, либо Пашинян согласится разорвать контакты с Западом и вернется на политическую орбиту России.
А 8 мая, спустя сутки после инаугурации Владимира Путина, в Москве состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза.
Как известно, Армения «заморозила» свое участие в находящейся под фактическим контролем Кремля ОДКБ, ограничила присутствие в СНГ, но, похоже, весьма довольна членством в Евразийском экономическом союзе, поскольку оно позволило Еревану значительно увеличить торговый оборот с Россией.
Кстати, последний контакт Пашиняна с Путиным состоялся в конце прошлого года на полях саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.
Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра России, заявил, что Москва надеется увидеть Пашиняна на саммите Евразийского экономического союза.
«Ждем», - коротко ответил Оверчук на вопрос, будет ли Пашинян участвовать в саммите.
В свою очередь, Давид Онанян, бывший глава Комитета по государственным доходам Армении, считает, что участие в инаугурации Путина станет для Пашиняна серьезным испытанием.
«Он должен решить, поедет или нет. Скорее всего, будет принято решение, что он поедет», - сказал Онанян и пояснил, что с церемониальной точки зрения Пашиняну очень важно остаться в Москве на ночь, чтобы продемонстрировать дружественное отношение к Российской Федерации.
«Думаю, Пашинян останется на один день в России, - считает бывший глава Комитета. - И если так, то следующим днем за этим будет 9 мая. Останется ли премьер-министр на празднование Дня Победы? Поведение Пашиняна в период с 7 по 9 мая покажет, насколько проевропейской является его геополитическая ориентация. Хотя в представлении Пашиняна быть проевропейским – значит быть антироссийским. Именно в этот период решится судьба Пашиняна как политического лидера в краткосрочной и долгосрочной перспективе».
Пока вопрос о визите Пашиняна в Москву остается открытым, Ален Симонян, спикер парламента Армении и высокопоставленный член команды премьер-министра, выступил 22 апреля на встрече председателей парламентов стран Евросоюза, состоявшейся в испанской Пальме, с очередными осуждением военной интервенции России в Украине.
В частности, Симонян заявил, что Армения «решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран».
Гневная реакция из Москвы не заставила себя ждать. Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что Симонян «пересек все красные линии» и потребовала от Еревана объяснений.
А сенатор Григорий Карасин сообщил, что в этой связи в парламент Армении было направлено официальное письмо протеста, хотя в Ереване говорят, что ничего о нем не знают.
Если до 7 мая Ереван официально не уведомит Москву, что высказывания Алена Симоняна в Испании не отражают позицию Армении, это будет означать, что Никол Пашинян, вне зависимости от того, встретится он с Путиным или нет, не намерен менять свой прозападный курс.