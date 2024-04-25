Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:45

Намеченный на 7 мая визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и его участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина пока не подтверждены. Сам Пашинян несколько дней назад уклонился от ответа на прямой вопрос армянского журналиста, состоится ли его визит в Россию. В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, рассказал на брифинге о высокой вероятности личной встречи между лидерами Армении и России уже в ближайшие дни.

В Москве Пашиняна ждут с нескрываемым нетерпением, поскольку решение о будущем российско-армянских отношений будет во многом зависеть от результатов беседы армянского премьер-министра с президентом РФ. В зависимости от исхода диалога на высшем уровне процессы в Армении либо пойдут по «украинскому сценарию», как уже не раз предупреждала Москва, либо Пашинян согласится разорвать контакты с Западом и вернется на политическую орбиту России. А 8 мая, спустя сутки после инаугурации Владимира Путина, в Москве состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Как известно, Армения «заморозила» свое участие в находящейся под фактическим контролем Кремля ОДКБ, ограничила присутствие в СНГ, но, похоже, весьма довольна членством в Евразийском экономическом союзе, поскольку оно позволило Еревану значительно увеличить торговый оборот с Россией. Кстати, последний контакт Пашиняна с Путиным состоялся в конце прошлого года на полях саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра России, заявил, что Москва надеется увидеть Пашиняна на саммите Евразийского экономического союза.

«Ждем», - коротко ответил Оверчук на вопрос, будет ли Пашинян участвовать в саммите. В свою очередь, Давид Онанян, бывший глава Комитета по государственным доходам Армении, считает, что участие в инаугурации Путина станет для Пашиняна серьезным испытанием. «Он должен решить, поедет или нет. Скорее всего, будет принято решение, что он поедет», - сказал Онанян и пояснил, что с церемониальной точки зрения Пашиняну очень важно остаться в Москве на ночь, чтобы продемонстрировать дружественное отношение к Российской Федерации. «Думаю, Пашинян останется на один день в России, - считает бывший глава Комитета. - И если так, то следующим днем за этим будет 9 мая. Останется ли премьер-министр на празднование Дня Победы? Поведение Пашиняна в период с 7 по 9 мая покажет, насколько проевропейской является его геополитическая ориентация. Хотя в представлении Пашиняна быть проевропейским – значит быть антироссийским. Именно в этот период решится судьба Пашиняна как политического лидера в краткосрочной и долгосрочной перспективе».