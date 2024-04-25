ATACMS для Крыма

Украинские силы смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности ATACMS для поражения российских сил в Крыму, заявили высокопоставленные представители Пентагона.

Как пишет The New York Times, по словам представителей национальной безопасности США, большая часть давно отложенных поставок оружия должна быть первоначально сосредоточена на укреплении обороны Украины.

Новая система поможет глубже проникнуть в захваченные Россией части Украины и нацелиться на узлы снабжения российских войск на юго-востоке.