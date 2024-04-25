«Француз» Николян все еще в «Звартноце»: дал слово не «прекращать борьбы»

Французский журналист армянского происхождения Лео Николян все еще остается в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване и не прекращает голодовку пятый день.

«Пью немного воды и не прекращу борьбы до тех пор, пока мне четко и в письменной форме не ответят, по какой причине мне отказано во въезде в Армению», – цитируют его армянские СМИ.

Ранее сообщалось, что власти Армении запретили въезд в страну Николяну, тот в знак протеста объявил голодовку в аэропорту.