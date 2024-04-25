Издание опубликовало видеозапись, сделанную застрявшими на границе таджикистанцами. Автор видео утверждает, что граждане Таджикистана на 180 автомобилях находятся в нейтральной зоне с 22 апреля. На вопрос, почему их не пускают в Россию, пограничники отвечают, что у них «не работает система», потому таджикистанцев просят покинуть нейтральную зону и ехать в сторону Казахстана. А казахстанские пограничники требуют акт, на основании которого таджикистанцев не пускают в Россию.

Свыше двухсот граждан Таджикистана застряли в нейтральной зоне на оренбургском участке казахстанско-российской границы у автомобильного пропускного пункта «Сагарчин». Об этом пишет агентство «Фергана».

«За полтора суток российские пограничники пропустили лишь 12 машин с гражданами Таджикистана. Разрешен въезд лицам до 14 лет и старше 60. Граждане других стран – Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана — проезжают без проблем», — говорит автор видео.

Он отмечает, что у людей нет возможности купить продукты и воду в приграничных магазинах, воспользоваться туалетом.

Официальные лица в РФ и Таджикистане ситуацию пока не комментировали.