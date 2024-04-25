Обидчиков Анны Акопян задержали
В Армении правоохранители задержали семь граждан в связи с инцидентом с участием супруги премьер-министра Никола Пашиняна - Анны Акопян, передают армянские СМИ.
Накануне сообщалось, что Анну Акопян жители Еревана встретили криками «Никол – предатель!»
В Следственном комитете Армении заявили, что «в связи с инцидентом инициировано производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 329 (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды со стороны группы лиц, а также распространение материалов или предметов с этой целью) УК РА».
April 24, 2024