«Сирийские приключения» обернулись долгим тюремным сроком

Как сообщает корреспондент haqqın.az, путь Балабейли в эту страну лежал через Грузию и Турцию. В этом ему помог некий «Ибрагим», личность которого следствию неизвестна.

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершился уголовный процесс над 32-летним жителем Шеки Бейлером Балабейли, обвиняемым в участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии.

В Сирии Балабейли «взял под свое крыло» Агиль Гаджиев, известный под религиозным псевдонимом Абу Мухаммед (выходец из Ленкоранского района, считается пропавшим без вести) — один из бойцов «Джебхат Ан-Нусры». Мужчина присоединился к незаконному вооруженному формированию под названием «Джунду Шам» (его возглавлял Гаджиев).

В суде Балабейли все отрицал, сказав, что ездил в Турцию работать на стройке, а в Сирии никогда не был. Вместе с тем обвиняемый рассказал, что в сентябре 2016 года отправился в Иран лечиться от пневмонии. В феврале 2017 года по приглашению своего дяди Саркара Ахмедова Балабейли поехал работать в российский Челябинск. В июле прошлого года его задержали российские спецслужбы.

Суд Балабейли не поверил и приговорил к 7 с половиной годам лишения свободы.