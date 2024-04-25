Греция не поставит оружие Украине

Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot, сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"Греция поддерживала Украину различными способами, оборонной продукцией. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания.

У нас есть избыток некоторых вооружений, которыми мы можем поддержать Украину, и мы это сделали, мы считаем это правильным. И если появятся излишки, мы будем продолжать помогать. Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине", – заявил Мицотакис.