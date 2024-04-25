США требует от ХАМАС принять условия Израиля

Президент США Джо Байден и лидеры 17 других стран, чьи граждане, как считается, удерживаются ХАМАС, потребовали от группировки боевиков принять предложенное соглашение о прекращении огня с Израилем и немедленно освободить заложников. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Предложенное соглашение приведет к немедленному и длительному прекращению огня в секторе Газа, что будет способствовать увеличению поставок необходимой гуманитарной помощи в сектор Газа и приведет к устойчивому прекращению боевых действий», – говорится в их заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.