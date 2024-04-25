В постройке на территории села Гюней Хырман Ходжавендского района обнаружены 74 мины, 74 гранаты, более 23 тыс. патронов и другие боеприпасы, сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские задержали в ходе оперативных мероприятий гражданина, не сообщившего об обнаружении боеприпасов. В ходе обыска у него было обнаружено 60 патронов к автомату.

По факту в Ходжавендском районном отделе полиции проводится расследование.