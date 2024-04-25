Мониторинговый центр в Агдаме – все добавлено фото; видео
В Агдаме проходит церемония закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра.
Ранее пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на брифинге для журналистов заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме прекращает свою деятельность.
Представитель оборонного ведомства напомнил, что совместный мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года в рамках меморандума между Турцией и Россией.
April 26, 2024