Армия США пополнилась новейшими танками
Армия Соединенных Штатов получила на вооружение первую партию легких танков М10 Booker, сообщает пресс-служба армии США.
"В конце февраля армия получила первую машину M10 Booker на армейском складе в Аннистоне. На сегодняшний день в армию поставлено три серийных машины M10 Booker. Танки обеспечивают пехотные бригады мощной высокоточной огневой мощью, позволяя им сохранять темп и свободу действий против вражеских сил", — говорится в сообщении.
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