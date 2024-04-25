Грузинская мечта: попасть бы в Европу, где нет Европы главная тема
Итак, правящая партия «Грузинская мечта» получила первый консолидированный ответ на политику, которую она проводит как минимум последние два года.
Европейская бюрократия тяжела на подъем. Об этом известно всем, и многие этим пользуются.
Пока брюссельские демократы поймут, что им в очередной раз помочились на голову, пока до них дойдет, что очередное не пойми кто, какой-то мелкий, ничего собой не представляющий бантустан, каждый день кроет их отборным матом, обвиняя Евросоюз в том, что он стоит за мифической партией войны и пытается втянуть их в вооруженное столкновение, пройдет лет сто, не меньше.
И все эти сто лет лидеры мелкого бантустана будут ручкаться с руководством ЕС, фоткаться в Брюсселе на фоне флага Евросоюза, а приличные европейские люди вроде Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля будут не только с радушием принимать их в гости, но еще и называть «дорогими союзниками». Словно не замечая, что «дорогой союзник» позволяет себе в отношении ЕС такую площадную брань, до которой не опускается даже лидер огромной, самодостаточной и, кстати, ядерной державы – Владимир Владимирович Путин.
Когда слона кусает комар, есть риск, что слон просто не ощутит этот укус. Но это проблема не слона, а комара, который, чувствуя полную безнаказанность, окончательно теряет адекватное восприятие действительности.
Но даже у огромного, флегматичного, а моментами даже дружелюбно настроенного слона терпение небезгранично. Вот и Европарламент принял резолюцию, в которую, помимо традиционного переизбытка воды, вошли также две конкретные вещи, звучащие для «Грузинской мечты» крайне неприятно.
Первая из них – это отказ официального Брюсселя от продолжения переговоров по членству Грузии в ЕС, если официальный Тбилиси не отзовет законопроект об иноагентах.
Да, чисто практически это мало что значит. В конце концов переговоры о членстве в ЕС – это не дело двух-трех лет, а долгая-предолгая история. Так что вполне можно перенести грозный рык из Брюсселя без дрожи в коленях. Но репутационные издержки при этом огромные, ибо, не вняв зову Евросоюза, власти Грузии становятся классическими изгоями, с которыми будут разговаривать разве что только ближайшие соседи. И вовсе не потому, что им это будет нужно, а из чисто восточного уважения.
В конце концов соседей, как и родню, не выбирают…
С другой стороны, все мы давно поняли, что такая эфемерная вещь, как репутация, мало волнует Бидзину Иванишвили и его команду. От нее давно уже ничего не осталось, а потеряв голову, по волосам, как известно, не плачут.
Для Грузии кандидатство в ЕС очень важно с пропагандистской точки зрения. Оно помогает проевропейским сторонникам «Грузинской мечты» скрывать тот факт, что на самом деле ни в какую Европу мы не попадаем. Словом, приостановку статуса кандидата в члены ЕС правящая партия переживет сравнительно легко и без серьезных репутационных потерь.
Однако в резолюции Евросоюза есть и второй пункт, который звучит для лидеров «ГМ» как похоронный марш незабвенного Фредерика Шопена – речь идет о возможности упразднения для граждан Грузии безвизового режима со странами Евросоюза.
Вот этого «мечтатели» действительно боятся как огня!
Грузию, лишенную безвизового режима с ЕС, который стал неотъемлемой составляющей нашего быта, представить так же невозможно, как Мтацминду без церкви Святого Давида. Именно безвизовый режим с ЕС, обеспечивающий нам дешевые авиабилеты, позволяет самым обычным гражданам, не миллионерам и бизнесменам, встречать Новый год в Праге, отдыхать летом в Греции, фоткаться на фоне римского Колизея и делать селфи у Эйфелевой башни.
Перспектива остаться без этого «интуристовского» благоденствия стала бы тяжелейшим ударом для Грузии и, в первую очередь, для основной массы избирателей «Грузинской мечты», которые благодаря более высоким доходам изъездили Европу вдоль и поперек.
На этом мрачном фоне поблекнут все страшилки о геях, ЛГБТ-пропаганде и прочей пропагандистской чуши. Да, геи – это, конечно же, очень плохо, и мы всячески их осуждаем, не одобряя их сексуальный выбор. Но селфи в Париже — это святое!
Какие к черту иноагенты, какое ЛГБТ-сообщество, вы о чем вообще?! Вы хоть соображаете, что мы можем потерять безвиз с Европой?!..
Помимо этого, безвизовый режим имеет огромное практическое значение для страны в целом и для правящей партии - в первую очередь. Сегодня Евросоюз вышел на первое место по объему денежных переводов в Грузию. Поскольку именно в Европу едет большинство грузин, которые не нашли себе применение на родине.
Кстати, среди целевой аудитории, голосующей за «ГМ», особое место занимают местные лодыри, бездельники, а также стареющие гопники, наркоманы и получатели социальных пособий. Так вот, 90 процентов этих людей живут на деньги, которые присылают их матери и сестры, ухаживающие за словацкими, венгерскими и французскими стариками.
Потерять столь щедрый источник дохода – восторга от этого, подозреваю, будет немного.
Безвизовый режим также позволил Грузии полностью решить проблему преступности, не перегружая при этом местные пенитенциарные учреждения. Поскольку все, кто мог хоть что-то украсть или подделать, уже давно крадут и барыжат в Греции, Италии, Франции, Австрии... И, как только не станет безвиза, вся эта шобла вернется домой, и к их возвращению, как вы понимаете, ни один грузин даже не подумает сооружать Триумфальную арку…
Да, пока эта только резолюция - громкие слова, корректное предупреждение, словом, даже не желтая карточка. Но, судя по тому, что в своей яростной антизападной риторике и политике закручивания гаек наши «мечтатели» идут опережающими темпами, не исключено, что в какой-то момент европейцам вся эта бодяга просто надоест.
Реакция высокопоставленных деятелей «Грузинской мечты» подсказывает, что обойтись в нынешней ситуации без смирительной рубашки будет непросто.
Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал предупреждение ЕС «пустой бумажкой», а один из лидеров правящей партии обвинил европейцев в том, что их парламент открыто поддерживает зло, непрозрачность, пропаганду, а также нетрадиционный образ жизни, которые в корне противоречат базовым европейским ценностям.
Каха Каладзе, мэр Тбилиси, бывший футболист, а по совместительству генеральный секретарь правящей партии, назвал резолюцию ЕС «макулатурой, оскорбляющей достоинство Европы».
Руководители «ГМ» успокаивают своих сторонников, утверждая, что все в порядке, что мы по-прежнему идем в Европу и что безвизовому режиму ничего не грозит. Дескать, это вам говорим мы, «Грузинская мечта», а не какой-то там Боррель или фон дер Ляйен, которые вообще не в курсе, что к чему…
Есть такой замечательный английский триллер «Обитель проклятых», в котором молодой врач приезжает на отдаленный остров, чтобы пройти практику в местной психиатрической лечебнице. Так вот, общаясь с медицинским персоналом, у него возникает ощущение, что что-то тут не в порядке, что врачи и медсестры как-то странно на все реагируют… И только потом выяснилось, что месяц назад пациенты лечебницы подняли бунт, заперли всех врачей в подвале и взяли в свои руки всю власть в лечебнице...
При всем старании вашего покорного слуги более точной параллели, которая отражала бы нынешнюю ситуацию в Грузии, я не нашел…