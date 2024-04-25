Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 11:40

Итак, правящая партия «Грузинская мечта» получила первый консолидированный ответ на политику, которую она проводит как минимум последние два года. Европейская бюрократия тяжела на подъем. Об этом известно всем, и многие этим пользуются. Пока брюссельские демократы поймут, что им в очередной раз помочились на голову, пока до них дойдет, что очередное не пойми кто, какой-то мелкий, ничего собой не представляющий бантустан, каждый день кроет их отборным матом, обвиняя Евросоюз в том, что он стоит за мифической партией войны и пытается втянуть их в вооруженное столкновение, пройдет лет сто, не меньше.

И все эти сто лет лидеры мелкого бантустана будут ручкаться с руководством ЕС, фоткаться в Брюсселе на фоне флага Евросоюза, а приличные европейские люди вроде Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля будут не только с радушием принимать их в гости, но еще и называть «дорогими союзниками». Словно не замечая, что «дорогой союзник» позволяет себе в отношении ЕС такую площадную брань, до которой не опускается даже лидер огромной, самодостаточной и, кстати, ядерной державы – Владимир Владимирович Путин. Когда слона кусает комар, есть риск, что слон просто не ощутит этот укус. Но это проблема не слона, а комара, который, чувствуя полную безнаказанность, окончательно теряет адекватное восприятие действительности. Но даже у огромного, флегматичного, а моментами даже дружелюбно настроенного слона терпение небезгранично. Вот и Европарламент принял резолюцию, в которую, помимо традиционного переизбытка воды, вошли также две конкретные вещи, звучащие для «Грузинской мечты» крайне неприятно. Первая из них – это отказ официального Брюсселя от продолжения переговоров по членству Грузии в ЕС, если официальный Тбилиси не отзовет законопроект об иноагентах.

Да, чисто практически это мало что значит. В конце концов переговоры о членстве в ЕС – это не дело двух-трех лет, а долгая-предолгая история. Так что вполне можно перенести грозный рык из Брюсселя без дрожи в коленях. Но репутационные издержки при этом огромные, ибо, не вняв зову Евросоюза, власти Грузии становятся классическими изгоями, с которыми будут разговаривать разве что только ближайшие соседи. И вовсе не потому, что им это будет нужно, а из чисто восточного уважения. В конце концов соседей, как и родню, не выбирают… С другой стороны, все мы давно поняли, что такая эфемерная вещь, как репутация, мало волнует Бидзину Иванишвили и его команду. От нее давно уже ничего не осталось, а потеряв голову, по волосам, как известно, не плачут. Для Грузии кандидатство в ЕС очень важно с пропагандистской точки зрения. Оно помогает проевропейским сторонникам «Грузинской мечты» скрывать тот факт, что на самом деле ни в какую Европу мы не попадаем. Словом, приостановку статуса кандидата в члены ЕС правящая партия переживет сравнительно легко и без серьезных репутационных потерь. Однако в резолюции Евросоюза есть и второй пункт, который звучит для лидеров «ГМ» как похоронный марш незабвенного Фредерика Шопена – речь идет о возможности упразднения для граждан Грузии безвизового режима со странами Евросоюза. Вот этого «мечтатели» действительно боятся как огня!

Грузию, лишенную безвизового режима с ЕС, который стал неотъемлемой составляющей нашего быта, представить так же невозможно, как Мтацминду без церкви Святого Давида. Именно безвизовый режим с ЕС, обеспечивающий нам дешевые авиабилеты, позволяет самым обычным гражданам, не миллионерам и бизнесменам, встречать Новый год в Праге, отдыхать летом в Греции, фоткаться на фоне римского Колизея и делать селфи у Эйфелевой башни. Перспектива остаться без этого «интуристовского» благоденствия стала бы тяжелейшим ударом для Грузии и, в первую очередь, для основной массы избирателей «Грузинской мечты», которые благодаря более высоким доходам изъездили Европу вдоль и поперек. На этом мрачном фоне поблекнут все страшилки о геях, ЛГБТ-пропаганде и прочей пропагандистской чуши. Да, геи – это, конечно же, очень плохо, и мы всячески их осуждаем, не одобряя их сексуальный выбор. Но селфи в Париже — это святое! Какие к черту иноагенты, какое ЛГБТ-сообщество, вы о чем вообще?! Вы хоть соображаете, что мы можем потерять безвиз с Европой?!.. Помимо этого, безвизовый режим имеет огромное практическое значение для страны в целом и для правящей партии - в первую очередь. Сегодня Евросоюз вышел на первое место по объему денежных переводов в Грузию. Поскольку именно в Европу едет большинство грузин, которые не нашли себе применение на родине.

Кстати, среди целевой аудитории, голосующей за «ГМ», особое место занимают местные лодыри, бездельники, а также стареющие гопники, наркоманы и получатели социальных пособий. Так вот, 90 процентов этих людей живут на деньги, которые присылают их матери и сестры, ухаживающие за словацкими, венгерскими и французскими стариками. Потерять столь щедрый источник дохода – восторга от этого, подозреваю, будет немного. Безвизовый режим также позволил Грузии полностью решить проблему преступности, не перегружая при этом местные пенитенциарные учреждения. Поскольку все, кто мог хоть что-то украсть или подделать, уже давно крадут и барыжат в Греции, Италии, Франции, Австрии... И, как только не станет безвиза, вся эта шобла вернется домой, и к их возвращению, как вы понимаете, ни один грузин даже не подумает сооружать Триумфальную арку… Да, пока эта только резолюция - громкие слова, корректное предупреждение, словом, даже не желтая карточка. Но, судя по тому, что в своей яростной антизападной риторике и политике закручивания гаек наши «мечтатели» идут опережающими темпами, не исключено, что в какой-то момент европейцам вся эта бодяга просто надоест. Реакция высокопоставленных деятелей «Грузинской мечты» подсказывает, что обойтись в нынешней ситуации без смирительной рубашки будет непросто. Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал предупреждение ЕС «пустой бумажкой», а один из лидеров правящей партии обвинил европейцев в том, что их парламент открыто поддерживает зло, непрозрачность, пропаганду, а также нетрадиционный образ жизни, которые в корне противоречат базовым европейским ценностям. Каха Каладзе, мэр Тбилиси, бывший футболист, а по совместительству генеральный секретарь правящей партии, назвал резолюцию ЕС «макулатурой, оскорбляющей достоинство Европы».