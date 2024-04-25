Kapital Bank принял участие в первой деловой поездке банковской миссии Азербайджана в США

В рамках совместной организации Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Американо-азербайджанской торговой палаты состоялся первый деловой визит Азербайджанской банковской миссии в город Вашингтон, США. В визите, представляющем собой обмен опытом в банковском и финансовом секторах, принял участие председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

В рамках визита Ассоциация финансовых и коммерческих банкиров США (MTBA) провела практические занятия по передовому опыту в сфере установления отношений между американскими банками и банками-корреспондентами. С участниками также обсуждались торговое финансирование, новые тенденции развития банковского сектора США и актуальные темы финансового сектора.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.