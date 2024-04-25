13:46

Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» 26 апреля в Берлине. «Как глава государства с богатыми ископаемыми ресурсами буду защищать права таких же стран, продолжать инвестирование в эту область», - отметил президент Алиев, подчеркнув, что вместе с тем страны с традиционными энергоресурсами должны проявлять солидарность в вопросе изменения климата.

* * * 13:25 Потребность в азербайджанских нефтегазовых ресурсах, в том числе на европейских рынках, будут испытывать в течение еще долгих лет, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» 26 апреля в Берлине. Глава государства, напомнив о подписании в 2022 году соглашения о партнерстве с ЕС в сфере энергетики, заявил, что сегодня поставки азербайджанского газа в Евросоюз увеличиваются.

Ильхам Алиев в своем выступлении заметил, что Азербайджан как страна, богатая ископаемыми ресурсами, является членом платформы ОПЕК+, что дает ему дополнительное преимущество: «Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны лидировать в борьбе с изменением климата. Таким образом, эти различные платформы создадут у нас хороший дух солидарности, позволив нам достичь наших целей. Как только наша страна была выбрана местом проведения СОР29, ряд СМИ сосредоточили свое внимание на нашем энергетическом портфолио». Президент Азербайджана отметил, что «наша зеленая повестка претворялась в жизнь еще и до СОР29»: «Совместно с нашими зарубежными партнерами мы запустили масштабные проекты в рамках зеленого перехода». Глава государства обратил внимание присутствующих на заседании, что этот год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». По его словам, суммарная мощность проектов по выработке ветровой и солнечной энергии, которые Азербайджан запустит только в этом году, составит 1300 мегаватт. «Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций», - сказал Ильхам Алиев. Заявив, что подтвержденная мощность ветровой энергии на море составляет 157 гигаватт, глава государства отметил, что это является показателем потенциала Азербайджана.

* * * 12:50 Азербайджан как страна, принимающая у себя COP29, находится в процессе активной подготовки, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» в Берлине. Подчеркнув, что у Азербайджана осталось меньше года для проведения этого глобального мероприятия, глава государства отметил: «Мы делаем все возможное, чтобы добиться хороших результатов». Президент Алиев также сказал, что для Азербайджана большая честь быть единогласно выбранными в качестве страны-хозяйки COP29: «Это доверие международного сообщества к Азербайджану, в том числе признание той работы, которую мы проводим в области зеленой энергетики».

Ильхам Алиев отметил в своем выступлении, что Азербайджан должен не только хорошо организовать COP29, но и добиться хороших результатов: «Думаю, что международные контакты и активная деятельность Азербайджана в международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, укреплять солидарность между странами разных континентов». Глава государства выразил надежду, что «COP29 как международная платформа позволит нам привлечь страны Глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня и в то же время успешно развивать отношения с европейскими странами». Напомнив, что Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС, Ильхам Алиев подчеркнул: «Надеюсь, эти наши международные связи позволят нам укрепить солидарность. Мы очень нуждаемся в этом. От нас требуются финансирование, солидарность и совместная ответственность».