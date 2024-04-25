Шольца призвали не показывать слабость

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступает за скорейшее предоставление крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает Die Zeit.

В частности, Уоллес раскритиковал позицию канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе предоставления Киеву Taurus. По его словам, Шольц "должен решить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну".

"Хотя он понимает опасения эскалации, это безосновательно. Красные линии России - мел, стертый с доски. Западные сторонники Украины наложили на себя ограничения, которые были нелогичны и непонятны даже россиянам", - говорит британский экс-министр.

Он считает, что вместо того чтобы исключать поставки Taurus, Шольц должен назвать условия, которые могли бы оправдать доставку Taurus.