Шойгу о новых угрозах военной безопасности

Войска Североатлантического альянса вплотную приблизились к границам России и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС в Астане. Его слова приводят местные СМИ.

«Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», — отметил глава ведомства.

Шойгу сказал, что Москва является сторонником политики невмешательства в дела других государств и подчеркнул, что вместе с тем после распада СССР продолжается расширение НАТО на восток.